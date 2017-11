O condutor que estava a ser perseguido pela Polícia de Segurança Pública (PSP) na zona da Grande Lisboa, durante a madrugada desta quarta-feira, tentou atropelar os agentes.

A perseguição começou por volta das 03h05, no Pragal, quando a PSP identificou um veículo "com as características correspondentes à viatura suspeita" que estaria envolvida num assalto a uma caixa multibanco naquela zona.

O condutor pôs-se em fuga e, segundo o comunicado pela PSP, tentou "atropelar os polícias, que tiveram de afastar-se rapidamente para não serem atingidos". Na sequência destes acontecimentos, "os polícias foram obrigados a recorrer a armas de fogo".

Recorde-se que, já em Lisboa, a mulher que seguia com o condutor no veículo em causa foi atingida no pescoço por uma bala disparada pela PSP. Este situação ocorreu quando os suspeitos seguiam a alta velocidade na segunda circular e entraram na rotunda do Relógio, em Lisboa, em contramão.

A vítima acabou por perder a vida. Os polícias já lamentaram a morte da mulher e explicaram que já foi aberto um processo de averiguações para esclarecer as circunstâncias em que tudo terá acontecido. De acordo com o site do Expresso, a Polícia Judiciária também está a investigar o caso.