Os espanhóis do AS revelaram, esta quarta-feira, as verdadeiras razões por que Ronaldo deseja deixar a equipa em junho do próximo ano.

O primeiro motivo está relacionado com o interesse do Real Madrid em Mbappé, uma vez que no passado verão, a equipa merengue foi uma das que mais interesse mostrou em contratar o avançado francês.

Ao saber do interesse, Ronaldo terá informado os espanhóis que queria sair naquele exato momento, e na altura o Real recuou na contratação do francês e este acabou por ir para o PSG ao empréstimo do AS Monaco.

A segunda razão prende-se com os rumores em torno de Neymar. Ao que tudo indica, se Cristiano Ronaldo não terá gostado da intenção do Real de contratar Mbappé, o mesmo terá acontecido com o brasileiro, e Ronaldo acredita que o Real Madrid olha para este como sendo um substituto.

Além disso, a proposta de renovação de contrato também não agradou Ronaldo. A sua situação contratual é apontada como a terceira razão que faz com que o internacional queira abandonar o Real.

A última razão estará relacionada com os problemas que Ronald tem, alegadamente, com o fisco espanhol. Quando surgiram estes problemas, Cristiano Ronaldo manifestou logo a sua vontade de deixar Espanha.