Mas o stress não se reflete apenas em situações de irritação ou cansaço. É, afinal, mais fácil determinar o quão estamos stressados e basta olhar para as palavras que dizemos durante o dia.

De acordo com um estudo da Universidade de Arizona, nos EUA, é possível identificar as pessoas mais stressadas com base em palavras que escolhem, independentemente do tipo de conversa que está a ter ou com quem a está a ter.

Na lista de palavras que mais espelham o stress que alguém sente estão os termos ‘tão’, ‘muito’ e ‘mesmo’.

Para conseguirem chegar a estas conclusões, os investigadores analisaram mais de 140 pessoas que aceitaram gravar o seu dia a dia durante 48 horas, mesmo as conversas que envolviam maior intimidade.

O estudo mostra ainda que as pessoas mais stressadas têm tendência para usar menos a terceira pessoa do plural porque o foco está em si mesmas.