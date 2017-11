Hoje em dia é preciso ter cada vez mais cuidado com a forma como comunicamos através de SMS. Basta uma palavra errada, uma vírgula no sítio errado ou um emoji duvidoso.

De acordo com um estudo de 2016, citado pelo Independent, usar um ponto final nas frases que se envia por SMS é o maior erro que pode cometer. Esta investigação sugere que o uso desta pontuação em determinadas frases revela falta de honestidade.

“Na escrita forma, o ponto final é usado gramaticalmente para indicar que a frase está completa. Com as SMS, percebemos que esta pontuação pode também ser retórica, por forma a dar um novo significado ao que se quer dizer”, explica Celia Klin, professora de psicologia da Universidade de Binghamton, instituição responsável pelo estudo.

“Por exemplo, se colocarmos uma questão (‘Tenho um cão novo, queres vir cá vê-lo?’) e a outra pessoa responder com um ‘Sim.’ Em vez de um ‘Sim’, percebe-se a diferença entre as duas respostas através do ponto final”, defende a especialista, argumentando que a primeira resposta revela falta de honestidade.

“Concluímos que apesar de o ponto final também poder ter uma função gramatical nas SMS, esta pontuação também pode alterar o significado do texto”.