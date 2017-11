As redes sociais e aplicações permitem aos utilizadores bloquearem as pessoas indesejadas, mas quem é bloqueado não tem como descobrir se foi realmente isso que aconteceu ou não.

No entanto, o WhatsApp já lhe permite descobrir quem é que o bloqueou.

Para conseguir descobrir só tem de estar atento aos comportamentos do perfil do seu amigo no WhatsApp.

Primeiro, se foi bloqueado não vai conseguir ver se a pessoa está online. Esta funcionalidade depende das funções que tem ativadas, mas se tem realmente essa funcionalidade ativada e não consegue ver na mesma pode ser um sinal de que foi bloqueado.

Outro fator está relacionado com as atualizações feitos na foto de perfil. Se não consegue ver a fotografia do contacto e apenas tem uma imagem padrão do WhatsApp é outro indício, pois quando uma pessoa o impede de enviar mensagens a aplicação bloqueia automaticamente o acesso à visualização da fotografia de perfil.

Se não consegue ver os dois vistos no canto inferior direito, que correspondem a mensagem enviada e entregue, também é provável que tenha sido bloqueado.

O último passo está relacionado com as chamadas efetuadas. Quando liga para a pessoa, a chamada toca mas ninguém atende é sinal de que a pessoa o bloqueou.