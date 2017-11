Para reduzir a dívida de 50 mil milhões de euros, a Altice admite que está a ponderar vender ativos que não sejam o core business da empresa e deixa outra promessa: fim das aquisições, já que o objetivo primordial é cortar a despesa.

A garantia foi dada pelo diretor financeiro da empresa e também CEO da Altice para a Europa numa conferência para analistas. "No futuro, o foco vai ser na redução da dívida. Não vai haver fusões e aquisições. Vamos regressar ao básico", salientou.

Em Portugal a empresa está à espera da luz verde por parte da Autoridade da Concorrência para comprar a Media Capital.

A empresa tem sido fortemente penalizada no mercado bolsista. As acções da Altice já perderam praticamente metade do seu valor desde que a empresa apresentou os seus resultados do terceiro trimestre, a 2 de novembro. Desde o início do ano, a Altice já perdeu 52,74% em bolsa, tendo a sua capitalização bolsista descido para 14,29 mil milhões de euros.

Recorde-se que, na semana passada, a empresa anunciou uma reestruturação com a saída de Michel Combes. Dexter Goei assumiu o cargo assumindo ainda as funções de presidente do Conselho de Administração e presidente executivo da Altice nos Estados Unidos.

Já Dennis Okhuijsen, administrador financeiro, assumiu as funções de CEO da Altice na Europa, enquanto Jérémie Bonnin passou a secretário-geral da Altice.