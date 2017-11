O pilar da dignidade

A sociedade digital e a economia dos dados darão origem a novos modelos de organização social e produtiva, com fronteiras mais fluidas, em que só a prevalência dos valores pode impedir uma expansão insustentável das desigualdades

Na Cimeira Social que terá lugar na próxima sexta-feira, 17 de novembro, em Gotemburgo, na Suécia, as três instituições europeias (Conselho, Comissão e Parlamento) farão uma proclamação interinstitucional sobre o pilar dos direitos sociais na União Europeia (UE).

A dimensão social tem sido tratada na UE como um domínio essencialmente intergovernamental, tendo em conta a diversidade económica e social dos diversos Estados-membros. A necessidade de um pilar social na União é reivindicada sobretudo pela família socialista e democrata e é o corolário lógico da dinâmica de desenvolvimento do mercado único e da mudança no modelo de criação de emprego que resultam das transformações induzidas pela inovação tecnológica.

Não tenho grandes ilusões quanto às consequências práticas imediatas da proclamação de Gotemburgo, mesmo tendo em conta que os seus 20 princípios cobrem de forma exaustiva as questões essenciais que se colocam, no plano social, na União Europeia, e as três linhas de ação – igualdade de oportunidades no acesso ao mercado de trabalho, condições de trabalho justas e aposta na inclusão e na proteção social – são as prioritárias.

O que me motiva e envolve no trabalho político em torno deste tema é a perceção de que, se a maior economia do mundo quiser fazer uma transição inclusiva e justa para a nova economia e triunfar na nova globalização, tem de dispor de uma almofada de políticas que garantam a dignidade no contexto do processo de mudança, assegurando o acesso do maior número possível de trabalhadores às competências necessárias para manterem a sua atividade e apoiando os que tiverem de se dedicar a tarefas fora da esfera do mercado de trabalho, de forma transitória ou definitiva.

As sociedades foram-se desenvolvendo em torno da luta pela posse dos meios de produção e da dicotomia capital/trabalho, cabendo aos Estados regular, de acordo com os princípios ideológicos e programáticos prevalecentes, um contrato social de convivência pacífica e equilíbrio. Neste processo se foram também desenvolvendo as várias narrativas políticas e traçando as fronteiras entre esquerda e direita e entre as diversas famílias políticas.

Estamos hoje no alvor dum novo tempo em que o acesso aos dados é a principal fonte de riqueza. A sociedade digital e a economia dos dados darão origem a novos modelos de organização social e produtiva, com fronteiras mais fluidas, em que só a prevalência dos valores pode impedir uma expansão insustentável das desigualdades.

A União Europeia deverá continuar a assegurar a sua política social usando o princípio da subsidiariedade. Aos Estados-membros deve caber realizar as políticas de proximidade, sem prejuízo da cooperação na partilha de experiências e boas práticas e da gestão comum de recursos e processos, de forma a tornar mais eficaz o desempenho de todos.

No entanto, o esforço de transição justa e inclusiva para o novo modelo económico induzido pela transição energética e pela revolução digital não poderá ser feito com sucesso por cada país individualmente. É um desafio coletivo. Um desafio a que o pilar social europeu terá de dar resposta, como pilar de dignidade em tempos de mudança.

Eurodeputado