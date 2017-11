Cidade versus Estado (I)

Menos cidades, mas maiores e mais cooperantes, talvez seja um caminho para matar a desigualdade que está a ferir o Estado

A Europa tem sido sacudida por diversos sonhos secessionistas. Razões ancestrais e a procura de uma liberdade absoluta têm sustentado a maioria das narrativas de independência. Elas são a parte romântica da história.

A outra parte é mais realista e menos confessada. Há uma dinâmica económica e social que se está a substituir às questões identitárias como linha de fratura independentista.

A identidade, a raça, a memória ou o credo já não são o principal motor de rutura dentro das ordens estabelecidas, principalmente no mundo ocidental. Aí, a fragmentação das unidades políticas e da ordem constitucional está mais ameaçada pela desigualdade entre regiões/cidades do que pela heterogeneidade de “nações” dentro do Estado.

Deixemos a Catalunha de parte. Outros três exemplos sustentam a ideia de que a dinâmica centrifuga com base na manutenção de estatuto económico e social está a tomar conta de algumas cidades.

O primeiro exemplo faz-nos viajar no tempo e no espaço: recuemos a 2014, estado da Louisiana. Mais de 18 mil peticionários da zona oriental de Baton Rouge ambicionam criar uma nova cidade, Saint George, independente da capital do estado. Através de referendo, os defensores da ideia põem em cima da mesa argumentos benignos: melhorar a qualidade dos serviços públicos e das escolas, ao mesmo tempo que se promove o escrutínio mais apertado do dinheiro dos contribuintes. O que não dizem é que a nova Saint George concentra 70% dos brancos da capital e a esmagadora maioria da riqueza de Baton Rouge. O referendo não foi bem-sucedido. Mas os cidadãos não desistiram e prometeram voltar à carga.

Segundo exemplo: Londres no pós- -Brexit. Com uma expressiva votação a favor da manutenção na UE – 62% –, a jovem e multicultural população da capital britânica acordou para o referendo divorciada de boa parte da nação. Vários jornais e inúmeras vozes, sobretudo no centro-esquerda, pediam ações radicais. “É tempo de Londres abandonar o Reino Unido e ficar na UE”, defendia o matutino londrino “The Independent”. O jornal lembrava que Londres “já é uma cidade-Estado”, com um PIB igual ao da Suécia e 12,5% da população do país. Outra das razões apontadas para a separação de Londres da União prendia-se com os custos da capitalidade: só 7% dos impostos cobrados na cidade ficam na cidade.

Terceiro exemplo: Bruxelas. Uma sondagem relativamente recente feita na Bélgica mostra que, em caso de desagregação do país, a capital belga quer seguir a sua vida sozinha. Com um PIB per capita que dobra a média nacional, sete em cada dez inquiridos admitem que a região de Bruxelas não deve ter ligações à Flandres ou à Valónia.

Múltiplos exemplos podiam ser acrescentados a esta pequena lista – como as pretensões autonómicas do norte de Itália –, quase todas por motivações de ordem económica e sociopolítica. Estes serão suficientes para demonstrar um ponto relevante: há cidades e regiões que parecem querer a independência não apenas perante poderes centralizadores que lhes subtraem riqueza, mas também face ao país esquecido e mais pobre que, na visão metropolitana, é um obstáculo à agenda globalista e liberal que está na identidade das maiores urbes.

Em sentido contrário, cresce o ressentimento das zonas rurais perante o país metropolitano que concentra os benefícios do comércio, dos serviços e do poder.

Esta é uma falha sísmica nas nossas sociedades, latente também em Portugal (embora Lisboa não tenha sonhos de independência), que tem de ser abordada com sentido de urgência.

Fazê-lo implica reconhecer três evidências. Primeiro, comparado com a cidade, o Estado central é uma forma juvenil de governo. A pólis é a mais bem-sucedida forma de governo e o berço da democracia. Entrar numa dinâmica de antagonismo entre as duas formas de organização coletiva pode ser prejudicial para todos os que defendem a integridade do Estado.

Isso leva-me à segunda evidência. A cidade é a unidade política mais determinante do nosso tempo. Sobre isso, o McKinsey Global Institute é lapidar: “O séc. xxi não será dominado pela América ou pela China, pela Índia ou pelo Brasil, mas pela Cidade. Num mundo que parece cada vez mais ingovernável, é nas cidades – não nos Estados – que estão as ilhas de governação a partir das quais podemos construir uma nova ordem mundial.”

As 100 maiores cidades do mundo são responsáveis por 38% do PIB mundial. As 600 maiores cidades contam 60% do produto. Cidades são um motor económico do planeta.

E também são o lugar a que mais de metade da população mundial chama casa. O que nos leva à terceira evidência: embora dependa de outras formas de governo, nomeadamente o Estado central ou federal, é à cidade que cumpre dar resposta em áreas cada vez mais abrangentes como os transportes, a saúde, a educação, a segurança ou as alterações climáticas.

O crescimento das cidades e a sua afirmação é inevitável. Não vale a pena pensarmos sequer pará-lo.

Compatibilizar o crescimento do poder das cidades com responsabilidades e autonomia política, sem conflituar com patamares de decisão superiores, e evitar que o vácuo seja tudo o que sobra para as regiões rurais é o duplo desafio que se coloca ao decisor político local e nacional.

Como tenho vindo a defender neste espaço, precisamos de maior descentralização para as cidades. Ela não deve ser entendida como uma descentralização para a libertação. Pelo contrário, é uma descentralização para a assunção de maiores responsabilidades face ao todo nacional. Cidades mais autónomas podem contribuir para um país globalmente mais coeso e solidário. Para um país menos desigual.

Menos cidades, mas maiores e mais cooperantes, talvez seja um caminho para matar a desigualdade que está a ferir o Estado.

Voltarei ao tema para a semana.

Escreve à quarta-feira