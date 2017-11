O cantor vem a Portugal interpretar a coleção de interpretações "Nat King Cole & Me", acabada de editar. Porter é duas vezes vencedor do Grammy, com os álbuns "Liquid Spirit" e "Take Me To The Alley".

É a primeira confirmação para o festival que em 2018 volta a Oeiras. O preço dos bilhetes varia entre 25 e 50 euros.