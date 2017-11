A garantia foi dada esta manhã no parlamento pela secretária de Estado Adjunta da Educação, Alexandra Leitão, durante o debate da especialidade do Orçamento da Educação para 2018.

“Vai haver uma norma que vai recuperar de alguma forma o tempo de serviço que foi congelado”, garantiu a governante que está a substituir o ministro Tiago Brandão Rodrigues que foi ontem internado em Sta Maria com vertigens agudas.

No entanto, a governante não avançou com detalhes sobre o número de anos que serão tidos em conta para efeitos de progressão e nem o calendário para o pagamento dos acertos salariais.

“Nós vamos resolver esse problema que o anterior governo criou”, frisou Alexandra Leitão, em resposta à deputada do PSD Nilza de Sena que acusou o governo de desrespeitar os professores ao reunir na véspera de protestos e de os discriminar face a outros trabalhadores do Estado no descongelamento.

Enquanto decorre o debate os professores estão a concentrar-se no Largo do Rato, em frente à sede do PS, para rumar ao parlamento em protesto.

Em causa estão nove anos e meio de trabalho dos docentes do básico e secundário que a norma inscrita na proposta de lei do OE/2018 iria ignorar, em janeiro de 2018, para efeitos de progressão.

Já ontem o governo propôs aos sindicatos considerar sete dos nove anos e meio mas a possibilidade foi rejeitada pelas estruturas sindicais que exigem que todo o tempo seja contabilizado.

A medida tem um custo de cerca de 600 milhões de euros e, ontem ao final da noite, o primeiro-ministro, António Costa, voltou a não estar muito receptivo à contagem de todo o tempo de serviço lembrando o esforço da medida.

António Costa diz que o seu governo vai “pôr de novo o cronómetro a funcionar” dizendo que compreende que a norma “revolte” os professores e que a “considerem injusta quando há vários anos se parou o cronómetro que contava o tempo da sua carreira para efeitos de progressão", declarou o líder socialista.