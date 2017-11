A justiça portuguesa quer que Manuel Vicente seja constituído arguido e notificado de todo o conteúdo da acusação, no âmbito da Operação Fizz. O ex-vice-presidente de Angola é suspeito de ter corrompido o procurador do Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) Orlando Figueira para que este arquivasse inquéritos em que era visado.

A carta rogatória expedida para Angola no dia 7 pelo juiz Alfredo Costa, do Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa, surge numa altura em que já há data para o início do julgamento (28 de janeiro) e em que os arguidos apresentaram inclusivamente a sua contestação.

As defesas de Paulo Blanco, arguido e advogado do Estado angolano em diversos inquéritos, e de Armindo Pires, homem de confiança de Manuel Vicente, têm garantido que a acusação do DCIAP não chegou aos reais responsáveis. Blanco chegou mesmo a apontar o dedo a Carlos Silva, presidente do Banco Privado Atlântico (BPA), e ao advogado Proença de Carvalho, que entretanto já reagiu negando a veracidade das acusações (ver págs. 10-11). Também Orlando Figueira apresentou já a sua contestação, em que requer a junção de documentos e arrola testemunhas de peso.

Leia mais na edição impressa do i desta quarta-feira