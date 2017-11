A cidade russa de Sampetersburgo assistiu esta terça-feira a um excelente jogo que opôs o país da casa, anfitrião do próximo campeonato do mundo, à seleção de Espanha, uma das candidatas à vitória no certame. O encontro terminou empatado (3-3) e com várias curiosidades a registar.

Desde logo, o primeiro golo do jogo, para a Espanha logo aos nove minutos: o seu autor foi Jordi Alba, num dos golos mais improváveis da sua carreira - de cabeça, a corresponder a cruzamento de Asensio. Aos 35', os espanhóis beneficiaram de uma grande penalidade - a primeira de duas no encontro -, convertida por Sergio Ramos.

Só que a Rússia não se deu por vencida e conseguiu reduzir ainda antes do intervalo, com Smolov a concluir uma excelente jogada coletiva e a bater De Gea. A primeira parte acabou com os russos por cima e a segunda começou da mesma forma, pelo que não se estranhou o 2-2 apontado por Miranchuk logo aos 51', em mais uma jogada onde ficaram patentes algumas fragilidades defensivas por parte de Espanha.

Apenas dois minutos depois, porém, novo penálti foi assinalado a favor dos espanhóis - este muito duvidoso e muito contestado pela equipa da casa. Mais uma vez, Sergio Ramos bateu e marcou. A 20' do fim, todavia, a Rússia voltaria a conseguir empatar, num golaço de Smolov, que assim fez também um bis.

O resultado não mais se alterou, mas mesmo em cima do apito final ainda houve outro lance digno de nota. Ao tentar chegar a uma bola perigosa, Rodrigo, antigo avançado do Benfica, acabou por acertar com o joelho na cara do guarda-redes russo. Lunev ficou estendido no relvado, foi prontamente assistido e já não terminou o encontro, com um jogador de campo a assumir as redes da Rússia nos instantes finais.