Pelo menos duas colunas militares pareciam esta terça-feira à noite a caminho da capital do Zimbabué, Harare, suscitando rumores de que pode estar em curso um golpe de Estado contra o poder até agora indisputado de Robert Mugabe, que tem 93 anos, governa com mão de ferro o país há 37 e prepara por estes dias a sucessão.

O chefe do Exército, Constantino Chiwenga, desafiou esta semana Mugabe em público por este ter demitido o seu vice-presidente Emmerson Mnangagwa, em tempos visto como o seu provável sucessor, mas entretanto ultrapassado pela mulher do próprio presidente, Grace Mugabe, que até esta terça parecia na calha para se tornar líder.

Chiwenga afirma que está prestes a entrar na capital para por fim às purgas intrapartidárias, segundo adianta a emissora britânica, que avança que as tropas, em dezenas de veículos e tanques, estavam ao início da noite nos arredores de Harare. Não há até este momento notícias ou relatos de violência.

O chefe do Exército lançou o aviso na segunda-feira, numa conferência de imprensa em que acusou Mugabe de afastar membros do partido “com passado libertador”. O general Chiwenga avisou também que estava disposto a agir e responder com armas “aos disparates traiçoeiros destes dias”, mas não ameaçou um golpe.