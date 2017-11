Uma rapariga de apenas 14 anos foi, esta terça-feira, detida, por suspeitas de ajudar uma outra pessoa a cometer um ato terrorista.

A detenção decorreu no sul de Londres, Reino Unido. "Uma rapariga foi detida no sul de Londres, suspeita de ajudar uma pessoa a cometer um ato de terrorismo. Está detida e foi levada para uma esquadra, onde permanece sob custódia", esclareceu a Polícia Metropolitana.

Girl, 14, arrested on suspicion of terrorism offence in south London https://t.co/5dRZv1dkdM pic.twitter.com/oEftc8edH7