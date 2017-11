O particular entre Nigéria e Argentina, realizado em solo russo (Krasnodar), terminou com uma vitória robusta da seleção africana (4-2), mas contou também com um momento assustador: Aguero, que tinha marcado o segundo golo argentino aos 37 minutos, desmaiou ao intervalo; acabou por recuperar os sentidos pouco depois e saiu pelo próprio pé do estádio para o hospital. De acordo com a imprensa argentina, o avançado do Manchester City sofreu uma lipotimia (perda de força muscular e de conhecimento, com integral conservação da função respiratória e cardíaca).

Do jogo propriamente dito, fica uma resposta muito interessante do conjunto africano, que esteve a perder por 2-0 e conseguiu depois uma reviravolta impressionante. O primeiro golo do encontro surgiu aos 27' e pertenceu a Banega, na marcação de um livre originado por um erro caricato do guarda-redes nigeriano, Daniel Akpeyi, que parece ter perdido a noção do espaço e agarrou a bola... fora da área.

Ainda antes do intervalo, e já depois de Aguero ter aumentado a vantagem argentina, Iheanacho, seu ex-colega no City, reduziu para a Nigéria, na marcação de um livre direto. Aos 52', Iwobi empatou, com Idowu a consumar a reviravolta apenas dois minutos depois. Iwobi acabaria ainda por bisar aos 73', no seguimento de um impressionante trabalho individual - com direito a um túnel sobre Mascherano. Após o apito final, de resto, o jogador do Barcelona assumiu ter sentido grandes dificuldades perante os nigerianos: "Fizemos uma boa primeira parte mas na segunda não fomos tão intensos como eles, frente a uma equipa que é fisicamente muito forte. Passaram-nos por cima! Quando quisemos voltar ao que tínhamos sido, já era tarde."

Chidozie, central emprestado pelo FC Porto ao Nantes, fez os 90' pela Nigéria. Já Etebo, avançado do Feirense, foi suplente não utilizado, tal como o benfiquista Salvio no lado argentino.