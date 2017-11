O Ministério da Educação e os respetivos sindicatos não chegaram, esta terça-feira, a acordo sobre o descongelamento das carreiras.

A tutela está a propor aos sindicatos fazer a contagem parcial dos nove anos e meio de trabalho dos professores do tempo de serviço, mas a Fenprof rejeitou a proposta da tutela, e exige que todo o tempo de serviço dos docentes seja contabilizado, como vai acontecer com os restantes trabalhadores do Estado.

No entanto, a Fenprof disse ao Ministério da Educação que está aberta a que a contagem dos nove anos e meio seja feita de forma gradual, cenário que a tutela de Tiago Brandão Rodrigues diz que vai avaliar, agendando uma nova reunião para quinta-feira.

Seguem-se agora as reuniões entre o Ministério da Educação e a FNE , e pelas 22h arranca a reunião com a plataforma de oito sindicatos.