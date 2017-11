A riqueza global cresceu 27% nos últimos dez anos e após o início da crise financeira financeira, segundo o Global Wealth Report do Credit Suisse Research Institute de 2017. Nos 12 meses até meados de 2017, a riqueza global cresceu a um ritmo mais acelerado do que nos últimos anos, com a riqueza média por adulto a atingir um novo recorde.

De acordo com a oitava edição do Global Wealth Report, desde janeiro até meados de 2017, a riqueza global aumentou 6,4% e atingiu 280 mil milhões de dólares, um lucro de 16,7 mil milhões de dólares . Isto reflete ganhos generalizados nos mercados de ações combinados com aumentos semelhantes em ativos não financeiros, que pela primeira vez neste ano ultrapassaram o nível de 2007, antes da crise.

Portugal não ficou alheio a esta tendência e o número de milionários voltou a aumentar no nosso país. Segundo os mesmos dados há 68 mil milionários em Portugal com um património avaliado acima de um milhão de euros, acima dos 61 mil registados em 2016.

E segundo as estimativas do Credit Suisse, o número de milionários em Portugal deverá continuar a aumentar nos próximos anos, aproximando-se dos 77 mil, em 2022.