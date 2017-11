À Europa Press, Javier Tebas revelou que a renovação está assinada. "Messi já renovou com o Barcelona. Os contratos são oficiais quando são assinados e não quando é dito que foram assinados", declarou.

"Messi já renovou pelo Barça. Se não fui enganado, ele já assinou", confirmou.

A confirmação surge no dia em que há notícias de uma possível saída de Cristiano Ronaldo do Real Madrid no final da época.