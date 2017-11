A Região de Turismo do Algarve lamentou, esta segunda-feira, a morte de Joaquim Cabrita Neto, o antigo governador civil de Faro e presidente da entidade, entre 1976 e 1979, na altura designada Comissão Regional de Turismo do Algarve.

Em comunicado, o presidente da RTA, Desidério Silva, lembrou que Cabrita Neto "liderou os destinos do turismo algarvio no período conturbado do pós-revolução de abril, momento ainda marcado por alguma convulsão económica e social".

Cabrita Neto foi também deputado à Assembleia da República durante várias legislaturas, governador civil de Faro, entre 1985 e 1995, presidente do PSD/Algarve.