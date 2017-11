Os portugueses estão a pensar em gastar 338 euros este Natal, repartidos entre presentes (53%), alimentação e bebidas (34%) e eventos sociais (13%). Este valor representa uma redução de 21 euros face a igual período do ano passado, segundo um estudo da Deloitte.

De acordo com o "Estudo de Natal 2017", entre 2009 e 2014, registou-se um decréscimo superior a 50%, no consumo dos portugueses, estimado para a época natalícia, de 620 para 270 euros por agregado. Entre 2015 e 2016, começou a registar-se uma tendência crescente.



No período de referência, 39% dos inquiridos, a nível nacional, avaliam a situação actual da economia como "positiva" e 20% avaliam o estado actual como "negativo".



Jé, em 2016, 15% avaliou a situação económica como "positiva" e 49% como "negativa".



"Relativamente ao estado futuro da economia, a maioria dos países europeus, incluindo Portugal, tem uma expectativa de evolução igualmente positiva, com apenas a Grécia a apresentar um saldo desfavorável nas respostas dadas", lê-se no estudo.



Portugal lidera este indicador com 32% dos inquiridos a revelar uma expectativa "positiva", face aos 4% verificados em 2016.