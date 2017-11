Danielle De Rossi, internacional italiano, ter-se-á recusado a ir aquecer durante o jogo de qualificação frente à Suécia.

A Itália estava em desvantagem na eliminatória e o médio defensivo da Roma queria ganhar o jogo: “Temos que ganhar o jogo! Entro eu? Temos de vencer, não podemos empatar. Mete o Insigne”, terá dito De Rossi.

De Rossi acabou por não entrar em campo e a Itália empatou a zero com a Suécia, falhando a presença no Mundial do próximo ano.