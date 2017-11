Será provavelmente a ausência mais lamentada pelos adeptos de futebol no próximo Mundial. Com o desastre da eliminação italiana perante a Suécia, Gianluigi Buffon ficou arredado do Campeonato do Mundo da Rússia e foi em lágrimas que anunciou a despedida internacional, ele que é o recordista do mundo, com 175 jogos pela seleção A italiana. "Sinto muito por mim, mas por todos os italianos. Falhámos algo importante até a nível social, esse é o único lamento que tenho. É um desgosto que esta última partida oficial pela seleção coincida com a eliminação de um mundial. Somos italianos, sempre capazes de ressuscitar. Deixo agora a baliza para o grande Donnarumma e para o Mattia Perin, que é um ótimo guarda-redes", assumiu o guardião de 39 anos, elogiando também o adversário: "Não era fácil ultrapassar a Suécia, ao contrário do que alguns adeptos italianos poderiam esperar. Não desprezámos em nenhum momento a Suécia, mas não fizemos o melhor que pudemos. Era difícil recuperar de um golo, a nível mental, psicológico. Perdemos o discernimento poder marcar e a Suécia soube jogar com isso."

Buffon referiu ainda que, além dele, também outros três jogadores deverão deixar a seleção. "O tempo passa e é um tirano. É um desgosto que a última partida oficial coincida com o falhanço de uma qualificação mundial. Não quero roubar a cena aos outros rapazes, como Chiellini, Barzagli ou De Rossi, que creio que vão deixar a seleção depois de mim. Foi uma honra conviver com eles todos estes anos e o meu único objetivo hoje era não fazer chorar todas aquelas crianças que sonham em chegar à seleção, como eu fiquei desapontado com o remate ao poste de Rizzitelli em 1992, com a Rússia [qualificação para o europeu...da Suécia]. Não o conseguimos fazer e por isso peço desculpa", lamentou.

Buffon, diga-se, é reconhecido não só pelos seus dotes extraordinários como futebolista, mas também pelo cavalheirismo e comportamento exemplares. Como voltou a demonstrar ainda antes do encontro desta segunda-feira, quando contrariou os apupos dos adeptos ao hino sueco com aplausos.

Ao ver as imagens de Buffon em lágrimas, Iker Casillas, guarda-redes do FC Porto que há vários anos mantém uma amizade com o guardião italiano, deixou uma mensagem via redes sociais. "Não gosto nada de ver-te assim. Quero ver-te como até agora, como continuas a ser para muitos: uma lenda. Orgulhoso de conhecer-te e orgulhoso de ter ter enfrentado muitas vezes. Ainda tens de nos deleitar no futebol, amigo", escreveu o guardião espanhol na sua conta do Twitter.

No me gusta nada verte así! Quiero verte como hasta ahora, como lo que sigues siendo para muchos: una LEYENDA. Orgulloso de conocerte y orgulloso de haberme enfrentado a ti muchas veces. Aún nos tienes que deleitar en el fútbol amigo! #1 pic.twitter.com/gs9o0irCqo — Iker Casillas (@IkerCasillas) 13 de novembro de 2017

Pouco depois de Buffon adiantar o adeus de outros companheiros à seleção, Daniele De Rossi confirmou as palavras do capitão da squadra azzurra. "É um momento negro para o nosso futebol, negríssimo para nós que fizemos parte deste biénio. Haverá tempo para analisar tudo. Creio que a federação deverá refletir para perceber como deve recomeçar. A única coisa a guardar é o espírito e a vontade que tivemos até ao último segundo desta aventura. Apesar de tudo o que estava mal, taticamente, tecnicamente e fisicamente, não merecíamos ser eliminados Parabéns a eles [suecos], que fizeram a partida deles. Temos muitos jovens e devemos recomeçar com eles a todo o custo. São 16 ou 17 anos a andar por Coverciano [onde a equipa se junta] e pensar que a última vez que visto esta camisola corre assim... Depois da partida havia um ambiente fúnebre com os outros colegas", assumiu o médio da Roma, ele que protagonizou um dos momentos da noite: com a Itália a precisar urgentemente de marcar um golo, o selecionador mandou De Rossi aquecer. O médio, cujas características são sobretudo defensivas, insurgiu-se contra a ordem, apontando para Insigne e lembrando que Itália precisava de vencer, não de empatar. "Foi um momento frenético e pedi para entrar um avançado. Talvez Insigne ou El Shaarawy pudessem ser mais úteis do que eu", disse no fim. El Shaarawy, seu colega em Roma, acabou mesmo por entrar.

Também Andrea Barzagli confirmou no final do jogo a sua despedida da seleção italiana. Um adeus muito diferente daquele que tinha planeado. "Futebolisticamente é a maior deceção da minha vida. A seleção dá arrepios, cria amizades entre todos os adeptos, une-os. É, realmente, uma pena acabar assim. É uma desilusão incrível. Para mim foi a última vez: é um golpe duro na minha carreira. Fecha-se um ciclo para quatro ou cinco veteranos e abre-se outro com jovens que chegam com vontade", sentenciou.

Debaixo de fogo está agora o selecionador italiano, Giampiero Ventura. No fim do jogo, pediu desculpas aos adeptos e disse apenas não ter ainda falado com o presidente da Federação. "Não me demiti porque não falei com o presidente. Há muitas considerações a ter, tenho de falar com a federação. A responsabilidade é do selecionador, é banal dizê-lo: é um resultado pesadíssimo porque estávamos convencidos de que conseguíamos a qualificação. Estou orgulhoso de ter feito parte deste grupo, de ter trabalhado com grandes campeões e com outros que espero que venham a sê-lo. Pela enésima vez, percebi o que é orientar a seleção, qualquer coisa de excecional. Agradeço ao público, a verdade é que merecíamos passar. Lamento pedir desculpas aos italianos pelo resultado, mas não pelo empenho. Sei que o que conta é o primeiro", salientou.

A verdade é que a Itália fica de fora de um Mundial pela primeira vez em 60 anos - participou em todos desde 1958, cuja fase final se disputou... na Suécia. Esta é também a primeira vez em 12 anos que um campeão do mundo falha um Mundial: o último havia sido o Uruguai, em 2006.