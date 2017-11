Christian Bale, que já é conhecido pelas suas transformações radicais para os papéis que interpreta, voltou a mudar de forma drástica o seu corpo para o filme ‘Backseat’. O ator vai interpretar o antigo vice-presidente americano Dick Cheney.

Bale surge visivelmente mais gordo e careca. O filme fala sobre Dick Cheney, vice-presidente dos Estados Unidos da América e as políticas que usou depois do atentatdo do 11 de setembro.

O filme tem estreia marcada para o próximo ano.

