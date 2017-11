Brad Pitt namora com Charlotte Casiraghi, filha da princesa Carolina do Mónaco, avança a revista alemã New Idea.

O ator de 53 anos e a princesa de 31 estiveram juntos numa festa em Los Angeles e, segundo a revista, o ator já a apresentou aos amigos mais próximos.

Brad Pitt divorciou-se de Angelina Jolie há cerca de um ano.