O cantor foi, esta segunda-feira, assistido no Hospital Nossa Senhora do Rosário, no Barreiro, depois de ter sofrido um acidente de automóvel que envolveu três veículos ligeiros.

David foi um dos oito feridos ligeiros de um acidente que ocorreu no final da IC21, a seguir às portagens de Coina, no Barreiro,e foi transportado para o hospital, onde realizou exames médicos.

De acordo com o Diário do Distrito, de Setúbal, o artista sofreu algumas lesões ligeiras no pescoço.