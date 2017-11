Luciana Abreu está à espera de gémeos e encontra-se com uma gravidez de alto risco, o que a levou a cancelar concertos agendados para o início de dezembro.

A produtora de Luciana Abreu, LVAM Productions, avançou com a notícia através de uma publicação nas redes sociais.

"A LVAM Productions informa que o concerto de Luciana Abreu, Tributo à Floribella – Best Of "A tua cara não me é estranha", na Póvoa do Varzim, previsto para o dia 08 de Dezembro de 2017, sexta-feira, terá de ser adiado por motivos de saúde da artista Luciana Abreu. Esta alteração tem por base a preservação da saúde e bem-estar da gravidez da artista", pode ler-se na publicação.