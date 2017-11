‘Star Wars: Battlefront 2’ só é editado esta sexta-feira mas já está a gerar polémica. Os jogadores já tinham criticado a postura da Electronic Arts relativamente à aposta em microtransações e ‘loot boxes’, acusando a editora de incentivar ao uso de dinheiro real para aceder a determinados conteúdos.

A reação avolumou-se quando os jogadores se aperceberam que para desbloquear personagens como Darth Vader e Luke Skywalker teriam de passar online 40 horas online, para ter os créditos necessários, ou pagar dinheiro real. Temendo o impacto nas vendas, a EA decidiu baixar o custo de desbloqueio das personagens especiais.

Darth Vader e Luke Skywalker passam agora a custar apenas 15 mil créditos. No entanto, a polémica ainda não foi enterrada já que vários jogadores criticam a aposta da Electronic Arts em microtransações e no desbloqueio de conteúdo de forma aleatória por via de ‘loot boxes’.

Star Wars: Battlefront 2’ vai estar disponível para a PlayStation 4, Xbox One e PC.