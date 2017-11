A administração do Metropolitano de Lisboa, em resposta ao jornal O Corvo, garantiu a todos os utentes que vai iniciar-se um período de melhorias significativas a partir do próximo ano, algo que se irá traduzir num maior número de composições a circular em várias linhas do Metro de Lisboa e também no aumento da frequência de comboios e diminuição do tempo de espera.

A empresa afirmou que “tem, atualmente, um número maior de carruagens a circular, fruto do trabalho de recuperação de material circulante, realizado no corrente ano, após o desbloquemento dos constrangimentos financeiros ocorridos desde 2011, procurando diariamente aumentar o número de comboios em circulação, reduzindo tempo de espera e garantindo um maior conforto e comodidade”.

Contudo, estas mudanças apenas vão ocorrer a partir de 2018, uma vez que até ao final de dezembro “não é possível contratar mais maquinistas e operários”.