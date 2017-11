O ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, está internado num hospital público de Lisboa depois de sentir vertigens agudas (síndrome vestibular agudo).

Por esta razão o ministro vai faltar amanhã à audição parlamentar de discussão na especialidade do Orçamento do Estado para 2018, sendo que Tiago Brandão Rodrigues vai ficar em observação por tempo ainda indeterminado, disse à Lusa fonte oficial.

O internamento do ministro acontece na mesma altura em que está sob forte pressão por parte dos professores e dos partidos da esquerda – BE e PCP – por causa da regra de descongelamento das carreiras para os docentes do básico e secundário.

A norma inscrita na proposta do OE/2018 ignora nove anos e meio de trabalho dos docentes levando os professores a organizarem-se numa plataforma sindical – o que não acontecia desde 2008 na altura de Maria de Lurdes Rodrigues - para amanhã fazerem greve nacional e protestarem em frente ao parlamento. O protesto decorre à mesma hora em que o ministro iria estar, dentro do parlamento, a debater o seu orçamento para o próximo ano.

Também o PCP e o BE recusam aceitar a norma e já fizeram saber que vão avançar com propostas de alteração.

Sem a contabilização dos nove anos e meio de trabalho, mais de metade dos 110 mil professores não vão conseguir chegar ao topo de carreira antes de passarem à aposentação