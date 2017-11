Um camionista quase atropelou uma criança na Noruega. Nas imagens captadas o condutor de um autocarro parou para deixar as crianças sairem. No entanto, enquanto todas se encaminham para uma passagem subterrânea, duas delas afastaram-se do grupo e atravessaram a estrada para tentar cortar caminho.

No momento em que as duas crianças estão a atravessar um camião aproxima-se, mas consegue parar a tempo, evitando o atropelamento. Nas imagens vê-se o camionista a parar bruscamente e a ficar a pequenos centímetros de distância de uma das crianças.

O vídeo foi partilhado nas redes sociais. Veja o momento.