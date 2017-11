A produção de uma série de televisão de várias temporadas é o passo seguinte. Apesar de não terem sido revelados mais detalhes, a edição digital da "Variety" avança que a série explorará novas linhas narrativas que precedem o primeiro filme da trilogia dirigida por Peter Jackson, “A Irmandade do Anel”.

De acordo com o comunicado, a série será produzida pela Amazon Studios, que trabalhará com a Tolkien Estate and Trust (entidade legal que gere os direitos de J.R.R. Tolkien), a editora HarperCollins e a New Line Cinema - uma empresa da Warner Bros. Entertainment, conhecida por ter adaptado a obra de Tolkien ao cinema. “Estamos honrados em trabalhar com a Tolkien Estate and Trust, a HarperCollins e a New Line neste projecto emocionante para televisão e estamos entusiasmados por levar os fãs de “O Senhor dos Anéis” numa nova jornada épica pela Terra Média”, pode ler-se.

“O Senhor dos Anéis é um fenómeno cultural que capturou a imaginação de gerações de fãs através da literatura e do grande ecrã”, assinalou Sharon Tal Yguado, director de produção de séries da Amazon Studios, citado no comunicado. Também Matt Galsor, em representação da editora e da entidade legal que gere os direitos do autor falecido em 1973, mostrou o seu agrado pela compra de direitos, assegurando aos fãs que "a equipa da Amazon Studios tem excelentes ideias para trazer para o ecrã histórias baseadas nos escritos de J.R.R. Tolkien”.

A série será distribuída na plataforma de streaming Prime Video. A comprova é vista como uma aposta da empresa de Jeff Bezzos na plataforma que concorre com nomes como a Netflix no mercado de distribuição de conteúdos de audiovisual na internet.