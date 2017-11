O empréstimo do Banco Europeu de Investimento que permite ampliar o regadio no Alqueva será oficializado ainda este mês. A garantia foi dada hoje pelo ministro da Agricultura, durante a discussão na especialidade do Orçamento do Estado para 2018 na Assembleia da República.

A ampliação vai permitir o alargamento do regadio em 50 mil hectares e conta com um empréstimo de 260 milhões de euros que, segundo Capoulas Santos, permitirá este aumento e "ainda deixará uma folga financeira de outros cinquenta milhões, para além do PDR [Programa de Desenvolvimento Rural], a investir noutras áreas do país".

O ministro refere que este investimento previsto para 2018 está focado no regadio, “uma resposta muito mais pertinente neste momento de seca que atravessamos”.