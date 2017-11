A revelação é feita por Ana Paula em entrevista ao Diário de Notícias. Salvador Sobral está hospitalizado há vários meses enquanto aguarda por transplante.

O futuro imediato, esse, já está a ser tratado e assente no êxito global de "Amar Pelos Dois". De acordo com a Sony, só no Spotify a canção vencedora da Eurovisão está prestes a atingir a marca de 10 milhões de escutas.

Já o álbum de estreia, "Excuse Me", editado um ano antes de saltar para a ribalta, atingiu as 15 mil unidades. Dez vezes mais do que vendera até aí, revelou fonte da editora.