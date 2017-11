À SIC Notícias, o Ministro do Ambiente assegurou que, com o compromisso de todos, "Portugal não ficará sem água". No entanto, o responsável pela pasta alertou ser necessário “gerir bem” a água existente e explicou que “isso significa o compromisso de todos no sentido de um gasto mais harmonioso do que aquele que se tem tido hoje”.

O ministro reconheceu dificuldades, exemplificando a Barragem de Fagilde, “onde se nada fosse feito tínhamos água para cerca de um mês”, dado que esta foi uma albufeira “muito sacrificada por causa da água utilizada para o combate aos incêndios”. Embora defenda que “a responsabilidade de levar água às populações seja um problema municipal, Matos Fernandes garante que “numa situação como esta o Estado não podia nem está a pôr-se-de fora” do problema.

Em curso está uma campanha de sensibilização para poupar água levada a cabo pelo Governo. Esta iniciativa tem uma dupla missão: uma para apelar a que não se gaste água e outra de cariz pedagógico, para que se perceba que este é “um bem precioso”.

A campanha, defende, é destinada sobretudo às pessoas comuns, que são os “que não sentem que estamos em seca”, lembrando que os agricultores são os que mais tem sido afetados por esta situação.