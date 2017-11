A cantora já tinha sido obrigada a adiar a estreia devido a questões de saúde. Uma hemorragia nas cordas vocais que, de acordo com a promotora Live Nation citada pelo jornal El Mundo, obriga a adiar a El Dorado World Tour.

A digressão deverá acontecer em 2018. "Por favor, guardem os vossos bilhetes, pois anunciaremos novas dataspara todos os concertos marcados até agora", pode ler-se na notícia.

A Everything Is New ainda não se pronunciou sobre o reembolso dos bilhetes do concerto de Lisboa, ou a nova data.