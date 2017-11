O objetivo da investigação foi saber a música favorita dos psicopatas. Foram questionados cerca de 190 alunos de psicologia daquela universidade e identificadas cerca de vinte canções, mais ou menos populares, dependendo do grau de psicopatia do ouvinte.

"What Do You Mean", de Justin Bieber, foi a resposta mais popular, seguida de "Lose Yourself", de Eminem, e "No Diggity", dos Blackstreet. "Money For Nothing", dos Dire Straits, o clássico country "Wayward Wind" e "My Sharona", dos The Knack foram as escolhas dos psicopatas de menor grau.