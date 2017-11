A hotelaria registou 2,2 milhões de hóspedes e 6,3 milhões de dormidas em setembro, correspondendo a variações de 7,9% e 5,1%. Um aumento face aos valores de 5% e 3,7% verificados em agosto, respetivamente, revelam os dados do Instituto Nacional de Estatística (INE).

As dormidas do mercado interno cresceram 1,4% (1,7% em agosto), enquanto as dos mercados externos registaram um aumento de 6,5% (4,8% no mês anterior). Feitas as contas, nos primeiros nove meses do ano, o mercado interno registou 12,8 milhões de dormidas (+3,4%), enquanto os mercados externos geraram 33,4 milhões de dormidas (+8,7%).

A estada média (2,82 noites) reduziu-se 2,6%, enquanto a taxa de ocupação-cama (63,5%) aumentou 0,9 p.p. Os proveitos totais aceleraram para um crescimento de 16,0% (12,4% em agosto) e atingiram 406,7 milhões de euros.

Já os proveitos de aposento atingiram 303,1 milhões de euros e também evidenciaram aceleração, com uma subida de 18,6% em setembro (13,1% no mês anterior).

As dormidas em hotéis (68,3% do total) apresentam um crescimento de 6,7% e os apartamentos turísticos (9,0% do total) evidenciaram um aumento de 5,3%. As restantes tipologias e respetivas categorias registaram evoluções positivas com destaque para os hotéis de três estrelas (+13,7%; quota de 15,8% no total).

Nacionalidades

As dormidas de hóspedes britânicos (24,5% do total das dormidas de não residentes) pouco oscilaram em setembro (-0,2%). No conjunto dos primeiros nove meses do ano este mercado cresceu 2,8%.

O mercado alemão retomou a posição de segundo mais relevante (quota de 13,8%), aumentando 4,2%. No período de janeiro a setembro este mercado cresceu 7,7%. O mercado francês (9,6%) manteve a tendência decrescente dos últimos meses (-1,9% em setembro) e recuou 0,1% desde o início do ano. O mercado espanhol (8,2%), depois de dois meses em diminuição, voltou a crescer e registou aumentos de 4,5% em setembro e 1,4% nos primeiros nove meses do ano, mas ainda assim não suficientes para se manter como segundo maior mercado.

Entre os principais países, destacaram-se os crescimentos apresentados em setembro pelos mercados norte-americano (29,9%), italiano (23,4%) e polaco (23,3%). Nos primeiros nove meses do ano, sobressaíram as evoluções nos mercados brasileiro (45,0%), norte-americano (31,4%) e polaco (25,7%).

Regiões com maior crescimento

Em setembro, observaram-se aumentos das dormidas em todas as regiões, com realce para o Centro (+16,2%), Açores (+12,7%) e Alentejo (+11,6%). As dormidas concentraram-se essencialmente no Algarve (peso de 36,5%) e AM Lisboa (22,1%). Neste mês houve um incremento total de 304,4 mil dormidas (face a igual mês do ano anterior), do qual 30,7% foi proveniente do Centro (93,5 mil dormidas adicionais),

17,9% da AM Lisboa (acréscimo de 54,5 mil dormidas) e 16,1% do Algarve (49,0 mil dormidas acrescidas). No período de janeiro a setembro todas as regiões apresentaram crescimentos, salientando-se as evoluções registadas na RA Açores (+17,1%) e Centro (13,5%). Em setembro, em termos de aumentos nas dormidas de residentes, destacaram-se a RA Açores (+12,7%) e RA Madeira (+5,1%). Nos primeiros nove meses do ano, as evoluções das dormidas de residentes evidenciaram-se na RA Açores (+18,1%) e Alentejo (+7,6%).

As dormidas de não residentes apresentaram evoluções positivas em todas as regiões, em setembro, sobressaindo o Centro (+31,8%), o Alentejo (+24,0%) e a RA Açores (+12,7%). Nos primeiros nove meses do ano estas regiões também se destacaram no que respeita aos aumentos de dormidas de não residentes, apresentando crescimentos de 27,4%, 15,5% e 16,5%, respetivamente.