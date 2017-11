Cristiano Ronaldo não terá aceite a proposta de renovação apresentada pelo presidente do Real Madrid. Uma versão que condiz com a declaração após o final do jogo frente ao Tottenham da Liga dos Campeões.

“Não quero renovar, nem melhorar o contrato”, declarou. CR7 tem contrato até 2021, ano em que completará 36 primaveras.

Para o lugar de CR7, poderá chegar Neymar. Isto porque o internacional brasileiro está, alegadamente, descontente em Paris.

O Real Madrid prepara uma operação recorde de 450 milhões de euros.