A economia cresceu 2,5% entre julho e setembro, em comparação com o mesmo perído do ano passado.

Os dados, revelados esta manhã pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), ficam abaixo das previsões feitas que apontavam para um crescimento entre 2,6 e 2,9%.

Segundo INE, o crescimento do PIB contribuiu para o aumento do consumo privado, no entanto, o investimento e as exportações perderam velocidade.