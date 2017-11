Esta quarta-feira, os professores vão para a rua em protesto e a Federação Nacional dos Professores (Fenprof) promete que esta será “a maior greve da década”.

Segundo do Diário de Notícias (DN), a Fenprof promete estar em greve durante o próximo ano, podendo afetar momentos importantes do ano letivo como o momento das avaliações. Para os professores a culpa é do Ministério da Educação, pois o governo não assumiu responsabilidades quanto às progressões das carreiras.

Na segunda-feira, a federação deu início a uma greve no primeiro tempo de aulas que se irá manter até ao final do 1º período.

“Será a maior greve da década. Não tenho dúvida nenhuma a esse respeito”, referiu Mário Nogueira, secretário-geral da Fenprof ao DN.