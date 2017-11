Manuel Alegre defende que a esquerda deve "preocupar-se mais com os problemas do Estado Social".

O histórico do PS, numa entrevista à RTP, considera que "a esquerda, de uma maneira geral, tem discutido pouco as questões do Estado Social". Alegre deu o o exemplo das leis laborais, do Serviço Nacional de Saúde ou da lentidão da justiça.

Para Manuel Alegre, que foi um dos primeiros adeptos de uma aliança à esquerda, o governo socialista tem conseguido bons resultados na economia, mas existem "os problemas de fundo que devem ser discutidos".

Nesta entrevista, Alegre, que foi duas vezes candidato à presidência da República, elogiou Marcelo Rebelo de Sousa por ter "contribuído para a coesão nacional".

Alegre considera que "o país precisava de afectos" e tem "muita importância ele aparecer e dar um beijo ou um abraço".

O socialista admite, porém, que em certos momentos Marcelo fala demais. "Por vezes ele exagera nas coisas que faz e fala demais, mas ele é assim".