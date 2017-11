Todas as crianças com diabetes tipo 1 vão ter acesso gratuito a bombas de insulina nos próximos dois anos.

O Ministério da Saúde pretende que o tratamento da diabetes tipo 1 esteja assegurado até 2019 para todos os menores portugueses. Esta cobertura de acesso será repartida em três fases: até ao final deste ano todas as crianças com 10 anos vão poder receber bombas gratuitamente e até ao final do próximo ano o mesmo acontecerá para todas as crianças até aos 14 anos. Posteriormente, até ao final de 2019 o acesso será alargado a todas as crianças com menos de 18 anos.

Segundo o Ministério referiu à Lusa, estas etapas devem-se à necessidade de ensinar a população e as famílias a utilizar as bombas, adiantando que já foi realizado um processo de compra das bombas de insulina.