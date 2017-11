O descongelamento da carreira dos professores do básico e secundário está a dividir os partidos da geringonça.

O PCP e o Bloco de Esquerda estão contra a norma do Orçamento do Estado para 2018 que estipula que nove anos e meio de trabalho dos docentes não sejam tidos em conta para efeitos de progressão na carreira, com o respetivo acerto salarial - regra que amanhã vai trazer os professores de volta às ruas e levou os sindicatos a convocar uma greve nacional.

Os dois partidos que sustentam o governo através de acordo parlamentar revelaram ao i que vão avançar com duas propostas de alteração, uma de cada partido, à norma da proposta de lei do OE/2018. Perante a pressão dos bloquistas e dos comunistas, em conversas privadas entre deputados do PS há já quem admita que possa haver alterações à norma, sabe o i. Alguns deputados temem os efeitos desta regra nas próximas eleições legislativas, havendo o fantasma de 2009 a assombrar agora os socialistas. Nas legislativas desse ano, uma das conclusões pós-eleitorais foi que os professores tinham retirado a maioria absoluta a Sócrates.

