A ASAE – Autoridade de Segurança Alimentar e Económica – apreendeu 31 toneladas de géneros alimentícios, de origem animal, na zona do Grande Porto. A ação de fiscalização, de acordo com o comunicado, foi direcionada a grossistas e armazenistas.

Durante a ação de fiscalização, foi apreendido um entreposto frigorífico, no qual se procedia ao armazenamento de produtos alimentares sujeitos a temperatura controlada, tendo sido determinada a suspensão da atividade do mesmo, pois este encontrava-se a funcionar sem as necessárias vistorias e autorização das entidades competentes.