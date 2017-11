Ser solteiro já não assusta as novas gerações. Num livro intitulado “Going Solo”, o autor diz que há nove boas razões para se continuar solteiro.

Eric Klinenberg, sociólogo e autor do livro “Going Solo”, diz que há mais pessoas solteiras do que se pensa. Só em Manhattan, em Nova Iorque, um em cada dois adultos vive sozinho, diz o autor do livro.

Nove razões para que se continue a ser solteiro:

- As pessoas solteiras são geralmente mais sociais do que os casados.

- Os solteiros são benéficos para a economia, já que tendem a sair mais à noite e a gastar mais dinheiro em bares e restaurantes.

- A maior parte das pessoas gosta de estar junto de solteiros. O autor diz que os solteiros são “mais interessantes e divertidos”.

- As pessoas solteiras são boas para o mercado imobiliário. O autor refere que os solteiros compram um terço das propriedades nos EUA.

- Têm mais poder político porque cada vez há mais solteiros.

- Os solteiros têm mais parceiros sexuais.

- Investem mais nas suas carreiras profissionais do que os comprometidos.

- Os solteiros têm mais tempo pessoal. Klinenberg diz que o tempo que passamos sozinhos é muito importante para revigorar a mente.

- As pessoas solteiras estão a mudar o mundo. Há 32 milhões de americanos solteiros, o que faz com que a base da sociedade se altere profundamente.