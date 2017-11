Um estudo realizado pela consultora Mintel, que analisou a felicidade de quem está foram de um relacionamento no Reino Unido, revelou que as mulheres são menos ansiosas no que diz respeito ao facto de estarem solteiras, mas os homens não.

De acordo com o estudo, cerca de 61% das mulheres solteiras estão felizes com o seu estado, mas no caso dos homens solteiros a situação já diferente. A percentagem desce para 49%.