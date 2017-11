Dez foi o número perfeito, número redondo que Joy Jung, mentora do festival gastronómico que desde 2007 todos os anos reunia no Vila Joya, em Albufeira, grandes chefs de cozinha internacionais, escolheu para encerrar um ciclo.

Em torno de Dieter Koschina, chef do Vila Joya e que ao longo dos anos conquistou duas estrelas Michelin para o restaurante, juntaram-se ao longo de três dias dezenas de chefs internacionais, aqueles que lhe são mais próximos, para uma edição que seria a última do Tribute to Claudia – homenagem de Joy Jung à sua mãe, Claudia, fundadora do Vila Joya, em 1978, e “pioneira neste conceito de boutique hotel combinado com alta gastronomia desde 1982” – numa despedida que terminou com um grande almoço na praia, criado por Peter Knogl, Jens Rittmeyer, Juan Amador, Jacob Jan Boerma, Martin Fauster, Stefan Heilemann, Sven Elverfeld, Peter Hagen, Bernard Antony e Dieter Koschina.

“Fomos em 2007 os primeiros a produzir um festival de gastronomia com os grandes chefs internacionais em Portugal”, recorda Joy Jung sobre o festival que nasceu na celebração dos 25 anos do Vila Joya.

“Foram dez anos sempre a pensar o que apelidamos de Food CrEATivity, espírito que perdurará no nosso ADN de forma a continuarmos a proporcionar inesquecíveis e incríveis momentos de gastronomia. Neste momento sentimos que o conceito de festival de gastronomia tem que ser repensado, pois muitos dos eventos existentes são demasiado comerciais e similares. Como tal, achamos que o décimo aniversário é altura ideal para dizer ‘au revoir’ ao conceito ao qual dedicámos tanto amor e que obteve tanto sucesso a nível nacional e internacional.”