Segundo a Associação Automóvel de Portugal (ACAP), em outubro foram construídos 19.940 automóveis em Portugal, um aumento de 74,7% por comparação com o mesmo mês de 2016.

A produção de ligeiros de passageiros subiu 85,4%, tendo sido fabricadas 15.617 carros e de comerciais ligeiros cresceu 45,6%, para 3.827 unidades. A produção de veículos pesados subiu 37,8% para 496 viaturas.

Segundo a ACAP, tem havido um "grande dinamismo em todas as categorias e tipos de veículos" e a evolução da produção “confirma a importância das exportações para o setor automóvel, já que 94,3% dos veículos fabricados em Portugal tiveram como destino o mercado externo".

A Europa "continua a ser o mercado líder nas exportações dos veículos fabricados” em Portugal, totalizando 85,2%. A Alemanha lidera o destino da produção automóvel portuguesa representando 21,2%, seguindo-se Espanha com 13,6%, o Reino Unido com 11,4% e França com 10,8%.

O mercado asiático "mantém o segundo lugar nas exportações de automóveis fabricados em Portugal", com a China no primeiro lugar (10%).