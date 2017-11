Sophia, a primeira robô cidadã, presente no Web Summit afirmou que os robôs irão tirar emprego aos humanos. Mas deixou uma esperança: "há muitas coisas para fazer para além do trabalho". Uma opinião que não é partilhada pelo ministro do trabalho que, esta segunda-feira, garantiu que visão não "é adequada”.

Vieira da Silva lembrou ainda que esta discussão não é nova e recorda que receio tem convivido paralelamente com outra realidade: a de que o desenvolvimento tecnológico tem criado mais empregos do que aqueles que destruiu. Não sabemos se “será sempre assim”, revelou na Conferência da Ordem dos Economistas.

Ainda assim, o ministro do Trabalho lembrou que há uma realidade que já é certa: a mudança da geografia da criação e destruição do emprego.