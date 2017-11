Portugal defronta esta terça-feira os Estados Unidos, no segundo de dois jogos de cariz solidário, depois do embate com a Arábia Saudita na passada sexta-feira (3-0). Em ambos os casos, recorde-se, as receitas líquidas revertem na íntegra para as vítimas dos incêndios que assolaram as regiões de Viseu e Leiria nos últimos meses.

Ora, a Federação dos Estados Unidos decidiu por bem associar-se à causa solidária deste encontro e publicou um vídeo onde vários dos seus jogadores apelam ao apoio dos cidadãos norte-americanos, tentando mesmo falar português. A federação norte-americana anuncia ainda, no seu site, que no dia do jogo haverá uma linha telefónica com número norte-americano para os cidadãos do país que quiserem contribuir.

Os responsáveis da equipa dos Estados Unidos lembram que esta causa não é estranha a alguns dos seus jogadores e elementos da equipa técnica, pois a Califórnia também voltou este ano a ser afetada por incêndios. Lynden Gooch e Jorge Villafaña, dois dos jogadores convocados, residem naquele Estado norte-americano, tal como o selecionador interino. "Vivemos numa zona que sofreu muito com fogos. Estamos conscientes da tragédia que aconteceu aqui e muito solidários com as pessoas que sofreram. É bom saber que o nosso jogo vai ser visto por tanta gente e esperamos que seja angariado muito dinheiro", ressalvou precisamente o técnico Dave Sarachan.